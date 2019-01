Tijd voor een rant.

Kijk, tot de jaren 50 van de vorige eeuw was het leven redelijk overzichtelijk en stabiel: de man zorgde voor het inkomen door jagen en noeste uithuizige arbeid. De vrouw baarde kinderen, deed het huishouden, verzamelde bessen en noten rond het huis en geriefde de uitgeputte man na een lange dag van arbeid; de maaltijd was bereid, de kinderen lagen op bed en de pantoffels stonden klaar. Geheel begrijpelijk ook viel de man destijds na de daad dan ook direct uitgeput in slaap. Soms probeerde de vrouw haar persoonlijke gerief nog te bereiken tijdens de daad, maar veelal was zij aangewezen op de vinger en de hele hand. De man en de vrouw waren content in hun wederzijdse rol.

Soms kwam het echter voor dat de vrouw ongehoorzaam was. Dan was het helaas nodig de vrouw te tuchtigen (zo kwam het in die jaren zélfs voor dat de vrouw de man tegensprak!!). De man deed dat niet graag, maar de vrouw onderging het volgzaam en genoot in stilte van de tuchtiging. En beloofde plechtig beterschap, geriefde de man en zorgde ’s ochtends voor een extra uitgebreid ontbijt. Met eieren en spek, opdat de man weer noest arbeiden kon. Zulks was helaas noodzakelijk om de status quo te handhaven en eenieder schikte zich daar in volle overtuiging naar.

Maar toen kwam de klad erin. In de jaren 60 van de vorige eeuw was er een zeer klein groepje vrouwen dat het verpestte voor de overgrote goedwillende meerderheid. Zij noemden zichzelf feministen. Je kunt ze een beetje vergelijken met anti-Zwarte Piet activisten van heden: ze proberen een vreedzame en gelukkige status quo te verstoren zonder geldige en steekhoudende argumenten. Gewoon om te rellen. De feministen overtuigden met zachte én harde dwang de samenleving van het idee dat vrouwen een eigen mening hebben en dezelfde rechten als mannen hebben (zij vergaten dat het ook andersom werkt, maar dat is een ander college). Analoog aan de Zwarte-Pieten discussie van heden, geloofden ook toen vele mensen dat dit de moderne vooruitgang betrof en wij ons hier allemaal naar moesten schikken.

Iedereen verkeerde in opperste staat van verwarring. Vrouwen begonnen ineens een mening te hebben en eisen te stellen. Zo wilden zij bijvoorbeeld ook werken, stemmen en autorijden. Dat was nog tot daaraan toe, maar zij eisten ook wederzijds gerief in bed. En tot overmaat van ramp eisten zij ook nog eens begrip, liefde en affectie van de man!!

Ook de man wist hier geen raad mee, maar door de obstinate houding van de vrouwen kon hij geen kant meer op: in sneltreinvaart transformeerde hij zich naar de ideale man zoals de vrouw die kenschetste. Er bestond echter één groot probleem: De sociale transformatie voltrok zich in enkele tientallen jaren, maar de wetten van Darwin geven aan dat dit biologisch of anatomisch vele eeuwen van aanpassing vergt. De vrouwen wisten daarnaast ook heel handig de mythe in stand te houden dat mannen onbetrouwbare, overspelige en voortdurend op seks beluste vlegels zijn, terwijl zij zich onverdacht kunnen laven aan de fontein van maagdelijkheid, onschuld, eerlijkheid, deugdzaamheid en trouw. Wie zijn ogen en oren de kost geeft weet wel beter.

En zo ontstond de situatie dat de vrouw eigenlijk nog steeds de vrouw van weleer is en hunkert naar de lompe Neanderthaler die haar gewoon bruut, egoïstisch en geil neemt en daarna een pilsje gaat pakken met zijn vrienden. Waarna zij met haar vriendinnen loopt te miepen over dat saaie, dagelijkse “vrouwtje” zonder ballen maar met piem0ltje. Dat blij, begripvol, zorgzaam, vragend en vervuld van hoop tegen haar op blijft springen en met noeste arbeid het gezamenlijke banksaldo blijft aanvullen.

Ik was ook ooit zo’n begripvolle en nette jongen. Maar ik ga tegenwoordig na afloop ook een pilsje pakken met mijn vrienden.