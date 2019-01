Ik erger me telkens aan de term 'klimaatAKKOORD'.

Het is geen akkoord, het is een schimmig tot stand gekomen onderhandse afspraak gemaakt met lobby clubs en belangengroepen, er is niets democratisch aan, degenen die de rekening moeten gaan betalen mogen niet meepraten. Er is geen of véél te weinig maatschappelijk draagvlak, de beoogde maatregelen zijn in de praktijk onmogelijk en leveren geen spatje milieuwinst op. De bedragen die voor deze ab-so-lute flauwekúl moeten worden neergeteld zijn krankzinnig en zullen miljoenen mensen in financiële keurslijven proppen. Het is een recept voor volkswoede, opstand en onderdrukking van vrijheden.

Dat er werkelijk mensen zijn die dit steunen is omdat ze ofwel; zat geld hebben, er eigenbelang bij hebben, gewoon niet slim genoeg zijn om de gevolgen te overzien. En vooral om die laatste groep maak ik me zorgen want zodra die doorkrijgen dat ze in het pak genaaid zijn breekt hoe dan ook de pleuris uit.

Het zijn vooral de NPO en de aan haar gelieerde groenrode politieke partijen, de meelopende MSM en de lobbyclubs die het nieuws verpesten met propaganda en stemmingmakerij. Die termen verzinnen als "vliegschaamte" niet omdat het bestáát, welnee, gewoon om de term te droppen zodat er in de nabije toekomst naar gewezen kan worden. Als je je gvd schaamt omdat je het goed hebt, en mensen dóen dat in Nederland, dan kun je beter meteen onder het gras gaan liggen. Dat is bijzonder sneu, die zelfkastijding, ik kan dan ook alleeen maar medelijden voelen voor die mensen die met ogen, vervuld van vals idealisme en aangeprate doemscenario's als kipjes zonder kop achter de Deugbrigades aan marcheren, rechtstreeks hun eigen ondergang tegemoet. En ze zien het niet eens, zien niet hoe Klaver of Jetten hen ordinair misbruiken voor goedkoop politiek gewin en machtswellust. Arme sukkels.