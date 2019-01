Ik kijk nooit "live" tv maar neem alleen dat op wat ik wil zien, en dan spoel ik de reclames door als stront door de plee en dat kan iedereen, maar je moet het dan

ook willen. Verder zou ik best 25 euro per maand willen betalen als we

weer terug gaan naar slechts 4 zenders, maar die dan geen reclame meer mogen

uitzenden en er van het geld weer goede films worden uitgezonden

en goede (spel)shows zoals we die vroeger ook hadden, en er weer GOEDE en LEUKE series gemaakt worden zoals the a team, the night rider, vegas, hiil street blues, cheers, allo allo, charly's angles, de schone schijn, blackadder, the young ones en ga zo maar door. Niet dat die ouwe series terug moeten komen

maar wel nieuwe van dezelfde kwaliteit, en dan wel oprotten met reality programma's en alle overige goedkope bagger waar de gewone burger centraal staat! We hebben dan ook teveel zenders en daardoor zijn adverteerders hun budget gaan verspreiden over die vele zenders, dus is er minder geld per zender

en daardoor kunnen ze dan ook geen kwaliteitsprogramma's maken

want daar is gewoon geen geld meer voor, en dat mag van mij veranderen.