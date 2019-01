Rob Jetten vliegt de hele wereld over om zijn klimaatverhaal te vertellen. Maar dat voorgenomen vleesrantsoen voor het Hollandse poldervolk, is één grote leugen: Nederland is een giga vleesexporteur, het meeste vlees wordt niet door onszelf opgegeten.

Je mag niet drinken, niet roken, geen chips meer bij de houtkachel en de snackbar is ook verdacht. Vliegen moet met "schaamte" gepaard gaan, gas is een klimaatgevaar, diesel is moord en vlees is een milieumolenaar. HO. Wacht. Even over dat vlees. De klimaatdrammers komen achter je kiloknaller aan, maar hun kruistocht is kwalijke deugkolder. De BV Nederland vaart namelijk heel wel bij de export van consumptievlees (een ander woord voor 'slachtvee uit de bio-industrie' - red.), lezen we op de website van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV):

"Ruim 100 miljoen mensen in 140 landen consumeren dagelijks vlees van Nederlandse makelij. De Nederlandse vleessector vertegenwoordigt (referentiejaar 2016) een constante en stabiele productiewaarde van ruim 10,4 miljard euro. De tientallen ondernemingen, die aangesloten zijn bij de COV, bedienen (uiteraard) de binnenlandse markt en exporteren verder zo’n driekwart van het Nederlandse vlees en de diverse vlees- en bijproducten. De vleessector is met een aandeel van 18% in de totale agro-food export één van de grootste voedselexporteurs en vertegenwoordigt daarmee een uitvoerwaarde van € 8,6 miljard."

Zo, dat is nog eens groothandel. DRIEKWART van het in Nederland gekweekte vlees gaat naar het buitenland, maar voor het laatste kwart moeten we plotseling op rantsoen. Als Jetten & Jesse & Diedje & Edje echt het beste met het klimaat voor hebben, blijven ze met hun vegetarische deugtengels van de Hollandse gehaktbal af, en gaan ze het buitenland op rantsoen zetten. We willen best meedenken over verbetering en zeggen: dáár is de Grote Winst te behalen. Kunnen we dat kwart dat we zelf opeten meteen een diervriendelijker leven geven. Al het andere is gratuite duurzaamheidsdrang in grote woorden en piepkleine daden. Klein nadeel: de economische schade is 10 miljard euro plus 12.000 banen. Dus dan is er geen geld & werk meer over voor de Apothekers uit Aleppo. Keuzes, keuzes.... Weet je wat trouwens ook duurzaam is? Zelf slachten! Wie durft?

Vleesproducten. Ook terug te vinden in drop