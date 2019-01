Het is heel simpel. Als we in balans met de natuur willen leven, CO2-neutraal, en op een gezonde, verantwoorde manier, dan hebben we minimaal 100 hectare per persoon nodig. De totale wereldbevolking zou niet boven de 136 miljoen mensen mogen komen, op zijn best.

Zie hungermath . wordpress . com /2013/11/05/hunter-gatherers-no-more/

Oftewel: 1,7% van de huidige wereldbevolking mag overblijven als we weer willen leven zoals de natuur het bedoeld heeft.

Met slimmigheden zoals permacultuur en slimme innovaties kan het misschien nog een paar keer hoger dan dat. Maar 8 of 12 miljard mensen, dat kán gewoon onmogelijk op een ecologische manier.

Dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. Inzetten op bevolkingsafname door wereldwijde geen kind-subsidie (ook de indirecte, zoals gratis school a 600 euro per maand per kind; in NL dus direct+indirect samen ruim 1000 euro per maand) meer te betalen na het eerste kind, en ook accepteren dat overal de economie gaat krimpen. Maar hoe erg is het als de economie krimpt, als er ook minder mensen zijn, dan blijft het BNP per persoon gewoon gelijk. Vooral geen immigranten meer toelaten uit Afrika, omdat de energie- en CO2-footprint dan vertienvoudigt, en omdat ze geen toegevoegde waarde hebben voor hoog-technische, complexe samenlevingen als de Nederlandse (gemiddelde IQ sub-sahara Afrika is amper 66-70 volgens wetenschappelijke studies; Ethiopië: 63).