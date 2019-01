These, opgeworpen op Twitter : zijn vermoorde meisjes, tienermeisjes, al bijna mainstream nieuws geworden? We checken het aan de hand van een actuele casus: de moord op een tienermeisje door een Syrische asielzoeker in Oostenrijk.

Toevallig is In Wiener Neustadt, een Weens stadje met dik 40.000 inwoners, namelijk net de 16-jarige Manuela K. gewurgd aangetroffen, door haar moeder, onder een pak bladeren in een park. Uitstekende testkees! De verdachte: een 19-jarige Syrische asielzoeker (foto). Hij was een ex van het meisje, pleegde zijn vreselijke daad uit jaloezie en toonde na aanhouding geen berouw (maar wel agressie). Later trok hij volgens de lokale berichtgeving zijn bekentenis weer in. Op Facebook hield de vice-burgemeester van Wiener Neustadt zich niet in. Dit is ook zonder vertaling glashelder: “Sorry, aber: Wenn noch ein Politiker sagt, es sei alles in Ordnung oder ich noch einmal das Wort „Bereicherung“ höre, kotze ich!” (spiegel) Resumé: een moord op een minderjarig meisje, gevonden door haar moeder, bekend door een vluchteling en met kracht verworpen door een politicus. Genoeg materiaal voor een mainstream nieuwsberichtje, nietwaar?

Factcheck: Nee. Niet waar. Ja, wel in Oostenrijk natuurlijk. Maar wie hier op het Nederweb een koekelkweerie doet, krijgt een (1) hit in eigen land: de Telebelg heeft een bericht gewijd aan het drama. Belgische website HLN.be ook, maar zustersite AD.nl dan weer niet. Wel veel over sneeuw, iets waar ook alle andere meenstriem miedieja heel druk mee zijn. We kunnen dus op dit moment concluderen dat “vermoorde meisjes, tienermeisjes" nog altijd geen mainstream nieuws zijn geworden. Misschien wel bíjna - maar dat is lastig te checken. Daarvoor zullen we de ontwikkelingen op het gebied van tienermeisjesmoord af moeten wachten.