Waterstof zit nog in de researchfase. Er verschijnen nu wat voertuigen, hoe we die moeten bouwen weten we inmiddels wel, en ook de infrastructuur rond waterstof is voldoende ontwikkeld om uit te rollen. Het probleem is nog steeds de opwekking: veel waterstof komt nu nog uit (oh nee!) aardgas; electrolyse is nog erg inefficient, het heeft zeer dure katalysatoren nodig of er moet (chemische) brandstof worden toegevoegd aan het proces waarmee het bepaald niet meer CO2-neutraal is. Alleen als je stroom te over hebt is het soms interessant, maar op het moment is het meestal goedkoper om centrales af te schakelen of stroom naar bijv. Noorwegen te sturen dan om er waterstof van te maken. Dat zie je ook terug in de kosten van waterstof, het is per km helemaal niet zo goedkoop.



Evengoed zijn er ook op dat gebied leuke ontwikkelingen, en aanleiding om zulk onderzoek wat meer te sponsoren. Waterstofauto's vallen trouwens in hetzelfde regime als elektrische auto's: vrij van BPM en wegenbelasting, en 4% bijtelling.