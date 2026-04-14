Pepijn van Houwelingen krijgt 450 euro boete voor suggestie dat politieke tegenstander nazi is
Huh nazi-vergelijkingen mogen niet?
Ernst Kuipers is een verschrikkelijke man. Omdat hij de hele tijd op tv komen tijdens corona zo leuk vond werd hij minister van Volksgezondheid, in die hoedanigheid was hij zo ongeschikt dat zelf de Taliban zich een beetje schamen voor het feit dat hun vertegenwoordiger samen met hem op de foto stond, daarna verdween hij als een dief in de nacht, zonder dat zelfs zijn partijgenoten wisten waar hij gebleven was. Hij is evenwel geen nazi, en dat FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen zulks in een tweet suggereerde zegt vooral heel erg veel over FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Wat dan weer ontzettend veel over de wereldvreemde idioten die in Nederland toga's dragen zegt, is het feit dat Pepijn van Houwelingen nu na een hoger beroep alsnog maar liefst 450 euro boete moet gaan betalen vanwege bovenstaande, al lang verwijderde tweet. "Het hof heeft geoordeeld dat het bericht van de verdachte een onmiskenbaar beledigend karakter heeft, doordat het suggereert dat de betreffende ministers nazi’s zijn of sympathiseren met het nazi-gedachtegoed. Hierdoor zijn zij in hun eer en goede naam aangerand." Jawor, mensen met nazi's vergelijken, dan ga je inderdaad een grens over, dat moet je echt nooit doen, laten we iedereen die iedereen met nazi's vergelijkt allemaal 450 euro boete geven. Ho wacht ja nee u hoeft niet meer die YouTube van Thom de Graaf en Anne Frank te commenten DAT DOEN WE ZELF WEL.
