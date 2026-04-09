En ú wist het ook. U wist dat u goed geparkeerd stond en netjes had betaald als er weer zo'n duivels wagentje met die achterlijke wifibooster + AI-camera's op het dak door de straat racete en u een week later een boete terugvond op de mat. Al die tijd wist u welk onrecht u werd aangedaan. Oké, die ene keer dat uw lieftallige Sylvia een halfuur bezig was met steken, de Clio toen maar met twee wielen op de stoep zette en in de stress, die u op de bijrijdersstoel helemáál niet veroorzaakte, waarschijnlijk vergat de parkeerapp aan te zetten, ja die keer was terecht. Maar verder: alles onterecht. En eindelijk kunt u dat onderbuikgevoel staven met onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens: van de 3 tot 5 miljoen parkeerboetes die na scans worden uitgedeeld waren er zo'n 500.000 (VIJFHONDERDDUIZEND) onterecht. Dat is 10 procent. Omdat AI blind is voor de omstandigheden en niks kan behalve onzin verkopen. Dan nog liever een boa! En wie profiteert er van die scamauto's? De Gemeente natuurlijk, die zo weer iftars kan betalen.