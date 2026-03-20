Oppassen in UTRECHT. Daar loopt volgens RTV Utrecht een 'GEVAARLIJKE MAN' (nog gevaarlijker dan andere mannen, red.) rond die is weggelopen uit het Diakonessenziekenhuis. De man zou een "vuurwapen afhandig gemaakt van een justitieel medewerker", hield daarna meerdere mensen onder schot en sloeg op de vlucht. De politie is bezig met een klopjacht waarbij honden en een helikopter zijn ingezet. Het gaat om een 'licht getinte man van 1,80 meter met kort donker haar met een licht-grijze sweater en een grijze broek. Hij werd voor het laatst lopend gezien richting stadion Galgenwaard.

UPDATE 12:41 - Aanvulling signalement: 'De verdachte is gezet en heeft opvallende littekens in zijn gezicht.'

UPDATE 12:56 - Woordvoerder politie bij AD: "Er is een verdachte situatie geweest. We zeggen in een burgernetoproep wel de man niet te benaderen, maar ik kan niet bevestigen dat er iemand met een vuurwapen heeft gezwaaid. We willen geen massahysterie creëren." Oh nee massahysterie, dat zou heel erg zijn natuurlijk

UPDATE 13:15 - "Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gaat het om iemand "uit het justitiële circuit". Hij zag vanochtend zijn kans schoon en heeft zijn begeleiders tegen de grond gewerkt. Daarna sloeg hij op de vlucht." De begeleiders zouden niet gewond zijn geraakt, meldt RTV Utrecht

UPDATE 13:45 - RTV Utrecht meldt nu dat de politie een vleugel van het Bonifatiuscollege ontruimd. "Scholieren die in een lokaal zitten, moeten daar blijven met de deur dicht. Volgens een andere leerling controleren nu alle klaslokalen in de ontruimde vleugel, zodat de lessen straks weer hervat kunnen worden. De sfeer is rustig, zeggen de leerlingen. Er heerst geen paniek." Leerlingen melden aan het AD: "We kregen snel te horen dat we in lockdown moesten op school. Er liepen ook Special Forces rond met kogelwerende vesten. Er mocht niemand meer naar buiten. Maar al snel hoorden we dat hij gepakt zou zijn, waarna iedereen weer naar buiten kon. Dat bleek alleen niet te kloppen, waarna iedereen weer naar binnen moest"

Update 14:11 - RTV Utrecht meldt nu dat de vleugel van het Bonifatiuscollege toch weer open is. Gevaarlijke man nog altijd op de vlucht. "De politie laat weten dat de school ontruimd is na een tip dat de verdachte zich in het gebouw zou bevinden. Om dat uit te sluiten, werd de vleugel ontruimd en werden alle lokalen gecontroleerd. Het bleek onjuiste informatie te zijn"

Update 15:22 - Er zijn BEELDEN van de worsteling voorafgaand aan de onsnapping van de gevaarlijke man. Zie: Hierboven.

