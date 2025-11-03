Nou jongens het is me wat die politieke tumult vandaag de dag, het lijkt wel alsof we in een impasse zitten waar de politiek zich met geen mogelijkheid uit weet te worstelen. Er staat natuurlijk een pittige formatie voor de deur, dus gingen we zitten met <VUL IN> die we natuurlijk nog kennen als voormalig leider van <VUL IN> en minister in kabinet <VUL IN>.

Meneer <VUL IN>, volgt u de politiek nog een beetje? Hoe kijkt u naar de huidige situatie?

Tjaaaaaa ik krijg natuurlijk nog wel wat mee, zoals iedereen vandaag de dag van alles meekrijgt. Nou moet ik wel zeggen dat ik soms toch met enige VERBAZING kijk naar hoe het er nu allemaal aan toe gaat, hoor. Als ik zie hoe <VUL IN> en <VUL IN> elkaar soms in de haren vliegen dan denk ik wel van GOH dat ging IN MIJN TIJD toch net ff anders, snap u. Tuuuuuurlijk ging het er bij ons ook weleens fel aan toe maar zoals dat nu gaat, daarvan denk ik dan toch nou nou nou nou nou tjonge moet dat nu allemaal zo. Kijk in oooonze tijd ging het toch uiteindelijk om DE INHOUD, dat het met <VUL IN> of <VUL IN> hard tegen hard tijdens het debat maar dat hoorde allemaal bij het spelletje, nietwaar. En TWITTER, oh ja Twitter, in oooonze tijd had je dat nog helemaal niet, neeneeeee. Of nou ja, we hadden het wel, maar als ik dan zie hoe dat teeeegenwoooordig gaat denk ik wel van POEH POEH ZEG ZEG. En als ik <VUL IN> een advies zou mogen geven, hoewel ik er nu natuurlijk met een zekere afstand naar kijk, zou ik toch aaaaanraden om gewoon wat meer hè ja snapt u gewoon dat je hè weet u, gewoon dat.