Pas op voor de PANNENVERKOPER

Een waarschuwing in het Stamcafé

Hij is een soort Robin Hood alleen dan steelt hij niet maar licht hij op en bovendien zijn zijn slachtoffers niet de rijken maar de ouderen dus goedbeschouwd eigenlijk helemaal geen Robin Hood. De PANNENVERKOPER heeft niets te maken met migratie, klimaatverandering of John Heitinga, het maakt de PANNENVERKOPER niets uit wat u straks op 29 oktober gaat stemmen, sowieso maakt vrijwel niets de PANNENVERKOPER uit, zolang hij zijn PANNEN maar kan VERKOPEN voor een KRANKZINNIG HOGE prijs. De PANNENVERKOPER heeft geen principes, hij heeft alleen maar PANNEN. De PANNENVERKOPER wacht op verlaten fietspaden op uw (groot)ouders en belooft hen gouden bergen PANNEN. De PANNENVERKOPER is rap van de tongriem gesneden. Een echte salestijger, hij zou nog PANNENSETS kunnen verkopen aan mensen die zelf al meerdere PANNENSETS hebben. Dus dat doet hij dan ook! Je kunt de PANNENVERKOPER aanklagen en gelijk krijgen van de rechter maar dan verzint de PANNENVERKOPER gewoon een nieuw trucje want de PANNENVERKOPER is inventief. De PANNENVERKOPER is niet van gisteren hij doet dit al jaren. En de politie maar waarschuwen. Helaas pindakaas, allemaal TEVERGEEFS! De PANNENVERKOPER lacht in zijn vuistje. Jezus Christus stelletje bejaarden. Hoe vaak moeten we het nog zeggen. U hebt al PANNEN en hebt dus geen nieuwe nodig. Laat u niets wijsmaken. Wees waakzaam en PAS OP VOOR DE PANNENVERKOPER!

Tags: PANNENVERKOPER, sending out an sos, gevaar, stamcafe
@Schots, scheef | 30-09-25 | 22:00 | 211 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

