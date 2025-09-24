Zie daar: Lockheed Martins geheime projectafdeling Skunkworks tweede inzending voor het Amerikaanse Collaborative Combat Aircraft-programma, niet te verwarren met Boeings Loyal Wingman-project met de Australische luchtmacht. Niet supersonisch, wel amper zichtbaar tot stealth. Waar het op neerkomt, het zijn gewoon vliegende force multipliers die F-22 piloten voor zich uit kunnen sturen om het vuile grond- en luchtwerk te ondervangen voordat een bemand toestel binnen bereik komt.