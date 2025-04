Er is iets 'nieuws' en het is afgrijselijk. Het heet pickleball. De favoriete sport van Bert Brussen en Bert Brussen vindt sport vreselijk. Even generaliseren: tennis is voor Roderik en Denise, squash is tennis voor mensen die heel graag willen zweten in een hok, padel is badminton voor mensen die matcha drinken in plaats van koffie, badminton is pickleball voor Aziaten en pickleball is tafeltennis voor waanzinnige idioten. Er is ooit iemand geweest die heeft bedacht dat het zo langzaam mogelijk overtikken van een vertragend balletje met babybatjes een leuke sport zou kunnen zijn. Er zit meer actie in twee kinderen van vijf die een pepernoot naar elkaar overgooien dan in een rally pickleball. Een open beenbreuk heeft meer humor dan pickleball. Twee dingen waarom pickleball volgens de KNLTB (de 'pickleballbond') zo leuk is: 'Pickleball verbindt' en 'Pickleball is verslavend'. Ja net zoals CRACK. Pickleball is wat je met tennis doet als je gaat opwarmen en inspiratieloos wat ballen naar elkaar overtikt in het servicevak terwijl je aan Roderik vraagt hoe het eigenlijk met z'n vreselijke huwelijk is. Pikkenbal is een uitvinding van de duivel en de duivel moet gestopt worden. Dit is het eerste en laatste bericht OOIT op GeenStijl over pikkiebal want we willen er helemaal niks meer over horen.