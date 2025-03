He kijk een dronken inzending, ideaal voor de knipplak in het Stamcáfe

Kijk, we gaan het even simpel houden. Je denkt dat je invloed hebt? HA! Lieve stemvee, politiek is een toneelstuk en jij bent de figurant zonder tekst. Het echte script? Geschreven door een klein clubje dat geld en macht verzamelt alsof het Pokémon-kaarten zijn. En jij? Jij mag werken, belasting dokken en denken dat je mee mag praten. Cute.

Maar wacht! Revolutie dan? Gewoon de boel omgooien? Ja leuk idee, totdat de nieuwe machthebbers zich net zo gaan gedragen als de oude. Want macht corrumpeert. Altijd. Dus hoe fixen we dat? Simpel: niet. Tenzij we eindelijk eens stoppen met het aanbidden van geld en status en beginnen met iets nieuws: menselijkheid.

Maar ja, dat levert geen dikke auto’s, dure pakken en snoepreisjes naar Davos op. Dus dat gaat niet gebeuren. Toch?

En nu even opletten, reaguurders. Want voordat dit uitloopt op het standaard "Ja maar [vul hier een religie in] is de schuld!"-debat: denk eens na. Al duizenden jaren vechten mensen elkaar de hersens in over wie de beste god, koning, ideologie of economische theorie heeft. En waar heeft dat ons gebracht? Precies hier. In een systeem waar een paar mannetjes bepalen hoe de rest mag leven, terwijl we zelf elkaar blijven slopen over wie gelijk heeft.

Dus. Wat denken jullie? Is het tijd om dat patroon te doorbreken, of gaan we weer lekker verder met de gebruikelijke loopgravenoorlog in de comments?

Beste Landgenoten, kom er maar in. En de rest: vuur los. Maar hé, misschien—heel misschien—zonder de gebruikelijke copy-paste ruzies over geloof en politiek. Of is dat te veel gevraagd?

De comments zijn open. Maak ons gek.

[Naam (mogelijk) bekend bij redactie]