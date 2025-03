De cipressen zwaaien, de olijfbomen draaien en de Brunello di Montalcino glijdt weer veel te lekker in het glas, het stof zit in de neus, net als de rozemarijn en de tijm, de kersenboom bloeit, de toeschouwers klappen en de toeristen stappen, naar boven, richting het Piazza del Campo, waar Tadej Pogacar straks de handjes in de lucht zal steken als de alleenheerser van de allermooiste klassieker die helemaal geen klassieker is. Het is een PRACHTIGE dag om lekker dingen buiten te doen, maar als u dan tóch achter een scherm zit, dan maar voor de koers: de Strade Bianche, in de heuvels rond Siena, misschien wel het mooiste gebied van Europa, behapbaar nu de zomer Toscane nog niet in vuur en vlam heeft gezet. Mathieu van der Poel, sloper van de allersterkste kopgroep ooit (2021), slaat een jaartje over. LIVE op de Belg, Eurosport, HBO. Geniet. Stijlloze voorspelling voor als het geen Pogacar is: Mathias Vacek.

UPDATE - Pogacar gevallen. Sluit wel weer aan in de kop van de koers bij Pidcock

UPDATE - Pogi rijdt zichzelf én de rest de vernieling in