De meest Amsterdamse repo denkbaar verscheen hedenochtend. Om het "radicaal-rechtse" (pardon we zeggen "hard-rechtse" tegenwoordig) spook dat door Amsterdam waart het hoofd te bieden gaan verschillige Amsterdammers de straat op en ze stoppen niet voordat u weer keurig D66 of links daarvan stemt. Okay, dat is onzerzijds iets te polemisch neergeschreven, maar dat is natuurlijk wel waar het op neerkomt. We lezen in Het Parool:

"In Nederlandse wijken waar de steun voor radicaal-rechtse partijen toeneemt, gaan zogeheten ‘canvassers’ langs de deuren om in gesprek te gaan over de maatschappelijke zorgen die mensen hebben. (...) In Buurthuis Het Anker in Amsterdam-Noord hebben 49 mensen zojuist geleerd hoe ze met simpele gesprekken de samenleving kunnen veranderen. De dag is georganiseerd door organisatie Gesprekken voor Verandering, twee jaar geleden opgericht door Bruno Lauteslager (29) en Pippi van Ommen (28)."

Waardevolle noot die je niet in het artikel terugleest: Bruno was coördinator bij milieudefensie, Pippi was woordvoerder en coördinator van Extinction Rebellion en aan het woord op de begeleidende foto is een vrouw met een Palestijnse sjaal die haar van schouders tot knieën bedekt. Resumerend:

"Het draait niet om debatten of harde feiten" - meen je! - "maar om luisteren, doorvragen en persoonlijke verhalen delen – de kern van wat ‘deep canvassing’ wordt genoemd. (...) Om deelnemers voor te bereiden, leren ze een gespreksaanpak van drie stappen. “Na het voorleggen van de stelling moet je durven vijf keer ‘waarom’ te vragen,” zegt Lauteslager. “Niet invullen voor de ander, maar echt doorvragen. Dáár komt het persoonlijke verhaal naar boven.”"

En, daar komt het hoge woord: "In de laatste stap gaat het om de verbinding. “We willen de framing voorbij het wij-tegen-zij-denken krijgen,” zegt Van Ommen. “Racisme en uitsluiting raken uiteindelijk iedereen.”"

Zoveel is zeker!