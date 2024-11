Wat te maken van dit onderzoek naar de sentimenten binnen de islamitische gemeenschap over de Jodenjachten van eerder deze maand? Ook de van Mohammedaanse overtuiging zijnde medelander wil dus af van burgemeester Halsema, maar daar houdt het wel op qua overeenkomsten. Vrijwel alles wat er in Amsterdam gebeurd is en sindsdien aan de hand is wordt door Nederlandse moslims, Turken en Marokkanen radicaal anders beleefd en begrepen. Dat begint al met de vraag wie er verantwoordelijk waren voor de geweldsuitbarstingen in de hoofdstad.

Het algemene beeld: de moslims, Turken en Marokkanen zijn het slachtoffer in dit hele verhaal. Tachtig procent van de ondervraagden heeft door de gebeurtenissen van deze maand minder vertrouwen in media, Vijfentachtig procent vindt dat de landelijke media niet objectief over de gebeurtenissen bericht hebben. Bijna zeventig procent van de Marokkaanse gemeenschap zegt zich sindsdien minder veilig te voelen in Nederland, maar opvallend genoeg voelt een meerderheid zich dan weer WEL veilig in hun eigen buurt. Het zijn stuk voor stuk wonderlijke cijfers. Eenderde van de ondervraagden vindt het wel degelijk terecht dat er in de politiek aandacht wordt gevraagd voor antisemitisme, maar nog het meest hallucinant: 11% van de "Amsterdammers" is van mening dat Nederlandse Joden (mede)verantwoordelijk zijn voor de oorlog in het Midden-Oosten. ELF PROCENT. Maar dat er in de eigen gelederen eventueel antisemitische problemen spelen? Nee hoor, nee, totaal niet. Op de vraag of Nederland kampt met een integratieprobleem antwoordde 72% van de ondervraagden "جديد".