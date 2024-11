Loopt even helemaal uit de hand aan het Oostfront. Daags nadat Oekraïne van Jopie Biden toestemming heeft gekregen om langeafstandsraketten in te zetten is dat daadwerkelijk gebeurd, met een aanval op een opslagplaats voor raketten in Bryansk. Van alle rode lijnen die al zijn overschreden (wapenleveranties, aanvallen met Amerikaanse wapens, aanvallen op Russisch grondgebied, tanks, F16's, enzovoorts) lijkt dit een rode lijn te zijn waar Poetin actief op gaat handhaven. Er hangt iets in de lucht: Amerika heeft de ambassade in Kiev gesloten wegens 'specific information of a potential significant air attack on November 20'. Voor een land dat voortdurend onder vuur lucht ligt is dat nogal een dingetje. Het statement van de ambassade: "The U.S. Embassy in Kyiv has received specific information of a potential significant air attack on November 20. Out of an abundance of caution, the Embassy will be closed, and Embassy employees are being instructed to shelter in place. The U.S. Embassy recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced." En 20 november is: vandaag. Hou je veilig zo lang als ik leef!