Mooi nieuws voor iedereen met een mening: u mag weer demonstreren in Amsterdam. Dit, in tegenstelling tot gisteren, toen demonstreren in Amsterdam verboden was en er daarom honderden mensen zich op de Dam verzamelden om te demonstreren. Ondertussen is de Amsterdamse politiek weer vooral enorm verontwaardigd over de Jodenjacht de toon van de VVD een paar video's waarin deelnemers aan de illegale demonstratie klappen krijgen. Én dan gaat de Tweede Kamer vanavond ook nog eens stemmen over het ontslag van Halsema.