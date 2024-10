Tunen we nu in op stadskrantje van NY - andere stream - voor alweer een heerlijk feestje van Oom Donald in New York, New York, in het schitterende MSG. Behalve Elon Musk en UFC CEO Dana White zijn ook van de partij: Former NYC Mayor Rudy Giuliani, Candidate Robert F. Kennedy Jr., Political commentator Tucker Carlson, Former Democrat presidential nominee turned Republican Tulsi Gabbard, Republican vice-presidential candidate JD Vance, Speaker Mike Johnson, Rep. Elise Stefanik (R-N.Y.), Rep. Byron Donalds (R-Fla.), Republican National Committee Co-Chair Lara Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr., Death Row Records founder Michael Harris Jr., Singer Lee Greenwood, Opera singer Christopher Macchio. Grote kans dat ze weer "God bless the USA" gaan spelen, dus gelukkig hebben wij zelf muziek meegenomen. KEES!