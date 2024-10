De grootste boef van de Zware Jongens is gestopt met roken: terroristenleider Yahya Sinwar, het brein van de aanslagen op 7 oktober en verantwoordelijk voor heel veel leed en ellende (zowel in Israël als in Gaza), is dood. Aan zijn einde gekomen door een confrontatie met troepen van de IDF. Dat leek op de foto's al zo, Sinwar was niet zo goed in tandjes poetsen, en het nieuws werd officieel gebroken door minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz - die 'eer' lijken per toerbeurt te krijgen. Zojuist heeft president Benjamin Netanyahu een persconferentie gegeven. Hij spreekt over 'het begin van de day after' voor Gaza. Hij zegt dat Hamas nooit meer zal regeren in Gaza - en roept de resterende strijders op zich over te geven: "To the Hamas terrorists I say - your leaders are running away and they will be eliminated. I call on everyone who holds our hostages: whoever lays down his arms and returns our hostages - we will allow him to leave and live. Whoever harms our hostages - there will be blood on his head and we will hold him accountable. The return of our hostages is an opportunity to achieve all our goals and it brings the end of the war closer." Die gijzelaars, dat is nog wel een ding: de vrees is dat Hamas de overgebleven gijzelaars uit wraak zal ombrengen. Ook Buitenlandminister Katz heeft het echter over een kans: "Sinwar's elimination opens the door for the immediate release of the hostages and paves the way for the end of Hamas' rule and a new reality in Gaza." Zand erover & vriendjes maken. Dát zou mooi zijn!

Update 19:55 - NSFW-video hier. Lichaam van Yahya Sinwar wordt onderzocht door IDF-lui

Update 20:15 - Gevonden op / bij het lichaam van Sinwar. Onder meer een wapen, clips, kogels, ID-kaarten, nagelknipper (!), horloge en: een rolletje Mentos. 'Verkregen via humanitaire hulp'. Is dat een rolletje Mentos of was Yahya blij om de IDF te zien?

Update 20:44 - Blijkbaar ook gevonden: identiteitspapieren van een UNRWA-MEDEWERKER. Haha. Een of andere 'UNRWA Teacher'. Wat een klucht

Update 20:50 - Statement Joe Biden. "Hamas leader Yahya Sinwar is dead. This is a good day for Israel, for the United States, and for the world."