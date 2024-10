Kijk eens wat matig gezellig. Een promofilmpje van de islamofascistische ordedienst PAW. Zogenaamd bedoeld om het 'recht op demonstratie' te garanderen, maar in werkelijkheid natuurlijk in het leven geroepen om demonstraties 'jodenvrij' te houden, om mensen te intimideren, tegenstanders af te voeren en indien nodig weg te schoppen. Gekleed als een stel voetbalhooligans, intimiderend zwart, met van die sullige oortjes, om ervoor te zorgen dat niemand ze in de weg zit als er weer eens antisemitische leuzen door de stationsgebouwen schallen. De dude op de video is trouwens Haroon Gaza, een als 'strafrechtadvocaat' vermomde activist die in 2009 al jammerend door de media schuimde omdat-ie Geert Wilders niet liev vond. Dan denkt u: waar ken ik 'm nog meer van? We hebben 'm weleens gesproken, toen-ie nog wat meer babyvet op de wangen had. Dat ging toen - heel gek! - ook over een bedreiging van Wilders. En nu is Raza dus Himmler van de Ordnungspolizei, maar dan Raza van de PAW. PAW Patrol komt voort uit zijn clubje Muslim Rights Watch Nederland: lui die opkomen voor rechten van moslims; in het geval van joden betekent het dat ze vies zijn, in het geval van homo's betekent het dat ze verplicht moeten heteroseksualiseren en in het geval van vrouwen houdt dat in dat ze bedekkende kleding moeten dragen, thuis moeten blijven & niet door de hoofdingang naar binnen mogen. Een uitloper van de vierde feministische golf! En dát is dan weer te linken aan UvA-meisjes die tussen het havermelk zuipen door ook tegen de joden staan te tetteren op de stations, en dán is de cirkel: helemaal rond!

Update 17:15 - Instant update van het OM. Flyers met paragliders niet strafbaar, want paraglider 'kan in verband gebracht worden met de gebeurtenissen op 7 oktober 2023. Het louter in verbinding brengen van een afbeelding van de gebeurtenissen op 7 oktober 2023 met een mededeling over ‘verzet’ levert geen verdenking van opruiing op'. De antisemitische oproerkraaiers die op 7 oktober in Amsterdam zijn aangehouden kregen alleen een enkeltje Amsterdam-Noord: "Daar zijn ze heengezonden zonder dat hun gegevens zijn geregistreerd." 26 anderen zijn wel aangehouden.