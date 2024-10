Mocht Grote Roerganger Rob Jetten gisteravond bij NPO66 al verklaren dat zijn partij terugkeert op TikTok om "extreemrechts" te bestrijden, vandaag maakt het Politburo te Bejing via de volkspartijkrant bekend dat de PVV van Geert Wilders VERBOTEN moet worden, want partijen met maar 1 lid zijn niet meer van deze tijd. De leider van de Partij voor Vrijheid, hieronder op de foto, in wit shirt, heeft nog niet gereageerd. Maar we hebben nu al zin in DIE TWEET.