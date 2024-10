After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night. We will continue fighting to achieve all goals of the war including… pic.twitter.com/eoSDaYbRvo

De Israëlische pers staat uit veiligheidsoverwegingen nog steeds onder JOODSE CENSUUR, dus we hebben het even te doen met officiële IDF-berichtgeving, plaatselijke stringers, OSINT en Arabische media. De IDF berichtte rond 02:00 's nachts dat:

"In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages close to the border and pose an immediate threat to Israeli communities in northern Israel. The IDF is operating according to a methodical plan set out by the General Staff and the Northern Command which IDF soldiers have trained and prepared for in recent months. The Israeli Air Force and IDF Artillery are supporting the ground forces with precise strikes on military targets in the area."

Zulks gebeurt allemaal met Amerikaanse goedkeuring, een Amerikaanse woordvoerder noemt de grondoperatie "in line with Israel’s right to defend its citizens and safely return civilians to their homes. Of course, we know that mission creep can be a risk and we will keep discussing that with the Israelis,” the spokesperson adds, referring to the US concern that Israel will get bogged down in Lebanon or be drawn to expand its mission once it’s already in motion."

Enfin, we gaan weer live. Veel meer beeld na de breek.

Update 08:07 - Het doeltwit van Israëlische luchtaanval in Damascus, Syrië, afgelopen nacht was een vergadering tussen """Hezbollah-leiders""" en vertegenwoordigers van Irans Islamitische Revolutionaire Garde. Belangrijke noot: gisteren TIJDENS de eerste speech sinds Nasrallahs dood door Hezbollahs vice-SecGen, liet Iran weten dat het "geen troepen zal sturen omdat Hezbollah in staat is zichzelf te verdedigen". Tot zover de as van verzet.

Update 08:18 - Nieuwe video's van nachtelijke luchtaanvallen op Hezbollah-wapendepots in Beiroet hier.

Update 08:34 - Het Arabisch-talige IDF-account waarschuwt Libanese burgers ten Zuiden van de Litani-rivier niet in auto's te rijden: "There is intense fighting in southern Lebanon, in which Hezbollah operatives are using the civilian environment and you as a human shield to organize to carry out attacks. For your safety, we ask you to avoid movement in vehicles in the north to the south direction, [south] of the Litani River. This warning is valid until further notice."

Update 08:42 - Wist u trouwens dat Israël jins (geesten) inzet voor spionage en een leger aan demonen heeft? Iraanse Mullah's wel.

Update 08:45 - Video van gisternacht: "IDF combat soldiers sing "Ani Ma'amin (I believe)" before possibly entering Lebanon."

Update 09:43 - Video hedenochtend: IDF-soldaten aan de Libanese grens doen een massaal ochtendgebetje, inclusief die malle blaashorn.

Update 09:48 - Daar is IDF-woordvoerder Hagari's videoboodschap over de gerichte grondoperaties tegen Zuid-Libanese dorpjes: "Hezbollah had prepared to use those villages — as staging grounds for an October 7-style invasion…into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men women and children."

Update 10:42 - Hier en daar komt een enkele Hezbollah-raket neer in Israël. Hier eentje in Arabisch dorp Kfar Qassem, hier langs een snelweg nabij Tel Aviv. Er is sprake van meerdere verwondingen.

Update 11:21 - Hezbollah claimt dat het meerdere 'Fahdi-4' raketten op het Mossad-hoofdkwartier te Tel Aviv afgevuurd heeft. Er lijkt sprake van een inslag, maar het is onduidelijk of het Mossad-hoofdkwartier geraakt is.

Update 11:24 - Israëlische bronnen zeggen tegen Reuters dat de grondoperatie op loopafstand van de Israëlische grens plaatsvindt, en dat een diepere invasie, laat staan in Beiroet, niet op tafel ligt.

Update 12:31 - Hezbollahs mediawoordvoerder Mohammed Afif zegt: "Alle berichten dat zionistische troepen Libanon betreden hebben zijn onwaar." Leren ze het nou nooit?

Update 12:57 - De IDF meldt dat er de afgelopen uren zo'n 30 raketten door Hezbollah zijn afgevuurd. In Noord-Israël kwamen ze in open plaatsen terecht, in Tel Aviv veroorzaakte ze weinig tot geen schade. Oftewel: alweer een monsterzege voor Hezbollah!