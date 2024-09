Hezbollah deputy chief says the resistance group is ready for a ground confrontation with Israel pic.twitter.com/Xqbb8hxNCp

Waar deze kop in werkelijkheid op neerkomt: het is voorbij voor Hezbollah. Vooropgesteld: Nasrallah is nog steeds niet begraven en dat zou naar islamitisch gebruik binnen 24 uur moeten gebeuren, en zijn opvolger is ook nog niet eens gekozen, laat staan benoemd. En ondanks dat vice-SecGen Naim Qassem (wiki) erkent dat er sprake is van een aantal openstaande vacatures, verzekert hij het publiek dat er talloze kandidaten staan te trappelen.

Z'n meest waanzinnige opmerking is overigens dat "Israƫl niet in staat is geweest Hezbollah militair gezien te verzwakken en Hezbollah onverminderd klaar is voor een grondoorlog." Mogelijk had hij dus even gemist dat het Iraanse MinBuz TIJDENS ZIJN SPEECH communiceerde dat Iran geen troepen naar 'de regio' zal sturen omdat 'landen' prima in staat zijn zichzelf te verdedigen. Die beslissing wordt toegelicht met: "Our patience comes from wisdom". Geduld, zo kun je het inmiddels wel noemen ja.

Het is overigens zeer waarschijnlijk dat die Israƫlische grondoperatie er komt en Israƫl afmaakt wat in 2006 niet lukte. Officiƫle IDF-woordvoerders spreken al dagen van een mogelijke/aanstaande grondoperatie en Wall Street Journal schrijft vandaag dat Israƫlische speciale eenheden al "kleine, gerichte grondoperaties" hebben uitgevoerd in Hezbollah-tunnels langs de Noordgrens.

Daarbij schrijft Wall Street Journal dat de operaties mogelijk een voorloper zijn van een grondinvasie, maar dat het ook mogelijk is dat Israƫl opschaalt naar grotere gerichte grondoperaties, maar niet naar een volwaardige invasie zoals in Gaza.

Update 13:59 - Libanese minister-president Najib Mikati zegt dat hij bereid is """het leger""" tot onder de Litani-rivier op 30 kilometer afstand van Israƫl te sturen, en daarmee VN-resolutie 1701 (wiki) te implementeren, die een Hezbollah-vrije bufferzone tussen Israƫl en Libanon garandeert. Het is onduidelijk of het Libanese 'leger' de slagkracht heeft om een directe confrontatie met Hezbollah aan te kunnen, maar zoiets zou ongetwijfeld verwelkomd worden door Israƫl.