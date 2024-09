Ayoub M., de man die aan de voet van de Erasmusbrug wild om zich heen stak onder de begeleidende uitroep van de vrede (Allahoe Akbar), blijft langer vastzitten. Dat werd zojuist besloten in de rechtbank van Den Haag. Ayoub (22, Amersfoort) wordt 'verdacht' van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Meneer is een bekende van de popo: in het verleden kreeg hij tbs met voorwaarden (dus niet het zwaardere tbs met dwangverpleging) omdat hij zijn bloedeigen moeder (!) had neergestoken. Bij de aanval in Rotterdam kwam de 32-jarige in Rotterdam woonachtige Duitser Philipp Winter om het leven.