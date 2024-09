Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel gooide zijn handen in de lucht en zou later bij schorsing boos uit Vak K wegbenen. De blikken van MinDef Ruben Brekelmans en vicepremier Sophie Hermans waren verrast en vol wrevel. Het VVD-smaldeel van het kabinet was zichtbaar ontstemd toen minister-president Dick Schoof na aandringen van de Tweede Kamer besloot óók de gelakte delen van de kleine 70 pagina’s ambtelijke adviezen te openbaren. Logisch. Het moet wennen zijn geweest voor de VVD’ers na 14 jaar Mark Rutte; uitgesloten dat Schoofs voorganger zover was gegaan.

Vrijdag had Schoof geen spijt van zijn actie, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Maar het was wel een gevalletje eens maar nooit weer blijkens deze lange zin: ”Uiteindelijk maak je een politieke afweging ten behoeve van het debat en het debat moet echt meer over de inhoud gaan en als ik eindeloos met de Kamer in debat was over het al dan niet verstrekken van deze stukken, dan had ik inderdaad misschien nu nog in de Kamer gezeten en dat wilde ik echt voorkomen, ik wilde dat het debat weer meer richting de inhoud ging, dat is uiteindelijk ’s avonds gelukt, maar dat was voor mij de reden en daarom zeg ik ook eenmalig en uniek, want ik moet zeggen, ik vind het in die zin, je zou kunnen zeggen zorgelijk, omdat we hiermee precedenten scheppen als we niet uitkijken en waarin de vertrouwelijkheid en de zorgvuldigheid die we ook in de ministerraad naar elkaar moeten hebben, maar ook ten opzichte van ambtelijk adviezen die aan ministers worden gegeven, dat mag niet onder druk komen te staan en dit soort zaken in dit stadium vrijgeven aan de Kamer heeft alle risico’s van onzorgvuldigheid in zich.”

Het was PvdAGroenLinks-leider Frans Timmermans die een dag eerder aandrong de stukken die zwart gelakt waren ongelakt naar de Kamer te sturen (Na overleg met zijn secondant Jesse Klaver. Opvallend is dat het duo tijdens de Algemene Beschouwingen met de hand voor de mond overlegt. Een beeld dat onvermijdelijk doet denken aan de FBI-surveillancefoto’s uit de jaren negentig vorige eeuw van maffiabaas John Gotti en zijn consiglieri Sammy ‘The Bull’ Gravano terwijl ze op straat in de Bronx, New York, hun snode plannen bespreken).