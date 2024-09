Het zijn flinke kutdagen voor de vijanden van Israël. Wie zijn portofoon of pieper de afgelopen dagen netjes in de broekzak droeg kan een streep door zijn kinderwens zetten en dan worden ook nog eens je plannetjes voor een moordaanslag in de kiem gesmoord. De Israëlische veiligheidsdiensten hebben namelijk een Iraans plan ontdekt waarvan zowel premier Netanyahu als defensieminister Yoav Gallant en Ronen Bar van inlichtingendienst Shin Bet doelwit waren. Een Israëlische zakenman met goede contacten in Turkije en Iran was de sleutelpersoon in het moordcomplot en zou in mei voor het eerst contact hebben gehad met de Iraanse zakenman 'Edi' in Turkije en Iran. Voor deelname aan het plan zou de zakenman een aanbetaling van een miljoen dollar hebben gevraagd.