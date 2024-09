"Steeds meer Iraanse vrouwen met onbedekt haar over straat." Aha dus dáár zitten de dappere vrouwen die paal en perk stellen aan de dwangmiddelen, plichten en hoogst vrouwonvriendelijke gebruiken van de islam - hier zitten ze in ieder geval niet. Laat u namelijk niks wijsmaken door de gare krokodillentranen van GroenLinkser Esmah Allahlah, een luie volgeling van Het Boek, wier voorkomen ondanks haar larmoyante gebrul over 'vrije wil' steeds islamitischer wordt, en laat u zeker niks wijsmaken door het gratuite napapegaaien van haar politieke pooiers Frans Timmermans, Jesse Klaver en als bonusvogel Rob Jetten. We draaien het riedeltje wel weer af: het zijn niet de patriarchale spelregels van de islam die Allahlah de optie geven om wel of niet een hoofddoek te dragen, het zijn de vrijheden die we hier in Nederland kennen die dat doen. Zet een Iraanse vrouw in Nederland neer en ze mág een hoofddoek dragen, zet een Nederlandse vrouw in Iran neer en ze móet een hoofddoek dragen. Zodra je de islam de vrije hand geeft is er van 'vrije wil' namelijk helemaal geen sprake meer. Kijk maar naar Iran, kijk maar naar Afghanistan, kijk maar naar Jemen, en als we hier doodleuk BLIJVEN WEGKIJKEN als vrouwen hoofddoekjes moeten (!) dragen, moskeeën vrouwen alleen door de B-ingang naar binnen laten, vrouwen door Mo achter het aanrecht worden gekukeld, enzovoorts, dan kunnen we vanzelf roepen: kijk maar naar Duitsland. Kijk maar naar Frankrijk. Kijk maar naar Nederland.