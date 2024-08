Noot vooraf: Hamas is nog altijd niet zo verslagen als Netanyahu beweert en bij lange na niet zo operationeel als Hamas beweert. Maar ondanks dat Hamas het hier en daar weet te overleven of zelfs herbouwt verkeren ze nog steeds niet in de positie ook maar iets af te dwingen bij onderhandelingen. Hamas' enige echte troef is het nog altijd gestaag stijgende aantal slachtoffers dat inclusief Hamas-strijders nu rond de 40.000 staat, maar dat was vanaf dag 0 al Hamas' staande beleid.

Reuters schrijft over de onderhandelingen, waar kleine spelers als CIA directeur Bill Burns, Amerika's Midden-Oosten-gezant Brett McGurk. Qataarse premier Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en Egyptes inlichtingenchef Abbas Kamel bij betrokken waren, dat:

"A U.S. official briefed on the discussions in Doha, who declined to be identified, told Reuters that Thursday's talks were "constructive." (...) In a statement issued late on Thursday on Telegram, Hamas politburo member Hossam Badran said Israel's continuing operations were an obstacle to progress on a ceasefire. Hamas officials did not join Thursday's talks. (...) Mediators planned to consult with Hamas' Doha-based negotiating team after the meeting, the U.S. official told Reuters."

Kortom, constructief en muurvast. Wederzijdse sfeerimpressie na de breek.