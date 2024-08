De politie is al de hele dag op zoek naar de 56-jarige Mark (of Marc) Boon, die 'mogelijk betrokken' is bij de dood van een vrouw die vanochtend 'onder verdachte omstandigheden' dood is aangetroffen in Groningen. En nu is Boon kennelijk zo ontzettend mogelijk betrokken, dat het OM heeft besloten hem met naam & foto op het internet te zetten. U snapt: even meezoeken is handig, Mark (of Marc) Boon zelf benaderen en hem vragen naar zijn mogelijke betrokkenheid wordt afgeraden. "De man naar wie we op zoek zijn is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een slank en gespierd postuur. Hij is kaal en heeft blauwe ogen. Opvallend is de tatoeage vaan een pijl in zijn nek." Foto's na de breek van vanochtend 7:20 uur, toen hij stond te pinnen aan de Oosterhamrikkade.