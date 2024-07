Zo een (1) keer per jaar ergens in januari 'moeten' we met Tom Staal om tafel om te vragen of-ie het nog allemaal leuk vindt enzo. "Ja hoor", zegt-ie dan, maar hij wil dus alleen iedere dinsdag naar de patatbalie als hij dan in juli óók een weekendje naar de Zwarte Cross mag. "Is goed Tom", zeggen Pritt & Ronaldo dan, nou, en dan staat-ie er weer. En dan denk je hem los te laten in een Randstadloze habiertat, ver weg van onderhandelingen en achterkamers en posten en begrotingen, en wie komt hij tegen? PIETER OMTZIGT! Als dat geen zuipen wordt..