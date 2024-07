Gaslucht leidt politie naar 286 gasflessen in kelderboxen https://t.co/aT4q5YFN7N

Geen idee hoeveel kelderboxen er zijn in Nederland. We hebben 8 miljoen woningen, waarvan bijna 3 miljoen "meergezinswoningen". Dus rekent u zelf maar uit hoeveel kelderboxen Nederland telt - wij hebben het daar te warm voor. Als kelderboxen niet worden gebruikt voor verkrachtingen, diefstal, drugsopslag, daklozenopvang, dan is er altijd wel een Wakker Iemand die meent te moeten ondernemen en de kelderbox te gebruiken als opslag voor de gasflessenexport naar Afrika.

Hij heeft een officiële waarschuwing gekregen van de woningbouwvereniging en krijgt een proces-verbaal opgelegd van de gemeente.

Mocht u over een kelderbox beschikken, of er zelf een zijn... veel sterkte!