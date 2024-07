Lol nu wordt-ie helemaal mooi. Redacteur IJsbeertjes van de NOS - Rolf Schuttenhelm die u mogelijk nog kent van dit topic - stopt met schrijven voor de NOS wegens 'platform bieden aan Russische desinformatie en het ontbreken van een sterke hoofdredactionele en op de vloer gedragen visie ten aanzien van het huidige tijdsgewricht - en wat dat van ons vraagt'. Nu kunnen we veel van de NOS zeggen (de werkcultuur is kudt, directeuren kijken weg bij misstanden, het is een teringzooi bij NOS Nieuws, een hengstenbal bij NOS Sport, een oversekste bende bij de Tourploeg, enz. enz.) maar toch niet dat het 'een platform biedt aan Russische desinformatie'.

Wat de NOS inderdaad wél doet is klakkeloos berichtjes overnemen van terroristen, dictaturen en bepaalde vrouwenhatende regimes en dat presenteren als 'nieuws'. Lopen we in de berichtgeving over Gaza ook tegenaan, als ze weer eens een of ander bloedsprookje van 'de Palestijnse autoriteiten' (= terreurorganisatie Hamas) overkalken (en die antisemitische keutel later weer moeten intrekken) of dat ze (zoals met dat ziekenhuis) veel te snel naar conclusies springen. Overhaaste rommeljournalistiek - en livebloggen kunnen ze ook al niet. Enfin, dat doen ze met betrekking tot de Oekraïne oorlog dus ook ('NOS: Rusland zegt dat er'...) en dat is weliswaar extreem luie journalistiek, maar niet intrinsiek kwaadaardig of reden om, zoals Schuttenhelm doet, de NOS te betichten van 'structureel, jarenlang - en tot de dag van vandaag - platform bieden aan Russische desinformatie'.

Enfin, tl;dr-draad hiero. Nu lijkt het ons in het geval van Schuttenhelm beter dat-ie zichzelf lekker aan de weg gaat zitten lijmen dan dat-ie belastinggeld op blijft vreten als 'journalist', en als-ie dat toch wil blijven doen ligt er altijd wel een vette witte onderbroek klaar bij Joop.