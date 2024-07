Het donderde tijdens het debat over Dick Donder en nou niet omdat de oppositie (als leider van de oppositie heeft zich opgeworpen: Rob Jetten) inhoudelijk nou zo'n onuitwisbare indruk heeft gemaakt, maar wel omdat er plankgas werd gegeven over TWEETJES en HOOFDDOEKJES. Tweetjes van vroeger en een tweetje van Fleur Agema, die zich niet kon beheersen en vanuit Vak K op de knalknop knalde, en over het hoofddoekje van Esmah Lahlah, de Strijder van Allah die mocht nestelen in het warme schuilhuisje van Rob Jetten. Over dat hoofddoekje morgen wat meer in een klein essay. Welnu, het is gelukt om Oranje-kenner en Roemenië-lover Tom Staal weer terug te halen uit Die Heimat, ZIJN Heimat, alvorens hij weer naar Berlijn mag. DUS KOM ER MAAR IN, TOM.