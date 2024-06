Gaat niet alleen los op het EK, ook op onze eigen Hollandse velden. Zojuist bij een oefenwedstrijd van FC Twente: sfeeractie ingestort. Meerdere gewonden, Grip 1, ambulances op het veld, traumaheli opgeroepen, spelers verlenen hulp, pot afgelast, enzovoorts. Matig begin van het seizoentje wel, zo. Twente-watcher Leon ten Voorde van TC Bonenkamp: "Geesteren in shock.. Wat een prachtige dag had moeten worden, eindigt in een drama.. Meerdere ziekenwagens op veld, twee traumahelikopters geland op t veld.. Maar ook.. dit had nog zoveel slechter af kunnen lopen." En nu maar wachten tot Frank Paauw ALLE SFEERACTIES GAAT VERBIEDEN!

Update - Shot vanuit het ontvangende vakkie hiero