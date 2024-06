Hebt u dat ook wel eens dat je dan staat te praten met een Action-versie van een Hamas-action-hero-poppetje en dat hij/zij/hun zich dan - empathisch als ze immers zijn - zorgen maken over je ademhaling?

Nee? Nou, dan moet je burgemeester van Amsterdam worden. Dan sta je daar ineens. Alles om maar te de-escaleren. Alles om maar geen grenzen aan te hoeven geven. Alles om er maar samen uit te komen. Dat dit het recept is om de samenleving stuurloos en onveilig te houden boeit niet. Nergens plakt het pluche zo lekker als in de ivoren toren aan de Amstel.

Nee, beter verzet je je met hand en tand tegen de uitslag van verkiezingen van onze modeldemocratie en eet je een patatje vanwege het zoveelste slachtoffer van sociaal experiment Amsterdam.

PS Het geluid van Brante laat te wensen over en niet alleen omdat hij sowieso al binnensmonds praat en nogal ziek is. We kunnen er lang en kort over lullen, maar waarschijnlijk zat een stekkertje er niet helemaal lekker in. En ja, dat zei Matthijs’ vrouw vannacht ook.