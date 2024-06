Een extreem spannende kwalificatie lijkt een voorbode van een spannende race: de McLaren van Lando Norris en de Red Bull van Max Verstappen zijn even rap, al heeft de Red Bull in racepace nog altijd effe wat extra. Ook de Mercedii staan er goed bij. Buiten lekker weertje voor het eerst sinds oktober 1978 dus de dranktip van de dag is een negroni, zoet als je minnares, droog als je vriendin en bitter als je schoonmoeder. Gelijke delen gin, Campari en rode vermout (alles behalve Martini Rosso, dus je kiest gewoon Dolin Rouge of als je geld hebt: Cocchi) over ijsblokken jagen, beetje roeren, klein partje sinaasappel erin want wat kan jou het nog schelen en dan is het LIGHTS OUT & AWAY WE GOOOOO. Veel plezier.

UPDATE - Vette start: Max haalt Lando in, maar Russell haalt ze allebei in. Rondje later is Max weer voorbij aan Crazy Eyes

UPDATE - WE CALLEN 'M. Max wint. Norris komt heeeeeel dichtbij. Ham 3