Dan hebben we dat maar meteen uit de weg: wat heeft die Esteban Ocon toch een onsympathieke kop. Interessant voor de kwalificatie is hij niet, want Alpine kan er niks van en Ocon verdwijnt mogelijk nog voor de zomerstop uit de Formule 1. Doei! Wel verfrissend: na een hele rits races in de zandbak en aan de andere kant van de bol (denken wel) beginnen we nu écht (ja, we hadden al Imola en Monaco) aan het Europese deel van de kalender. Max Verstappen & Red Bull hebben een klets updates meegenomen naar 'zijn' Spanje en de kampioen lijkt 'gewoon' weer de beste te zijn. NU DE KWALI, morgen de race. Zin. Later meerrrr.

UPDATE - WOW dikke ronde van Norris. Verslaat Verstappen met minimaal verschil. Lewis 3