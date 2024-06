Nu willen we niemand een potje oorlog-larpen ontzeggen en het is mooi dat de Gazastrook zoveel medelanders van een identiteit voorziet, maar het loont soms ook de moeite om een paar kilometer uit te zoomen. Neem bovenstaande toespraak, gehouden in het Deense parlement door de 57-jarige sociaal-democraat Sjúrður Skaale, die daar dan weer is om de Faeröer eilanden te vertegenwoordigen. In tien minuten weet hij alle ongemakkelijke waarheden te toucheren waar veruit de meeste politici ongemakkelijk omheen dansen. Het is een toespraak die Skaale's Nederlandse collega Timmerfrans zou moeten en misschien ook wel willen geven, maar waar hij de adembeheersing en het lef voor ontbeert.

Dan nog wat wiki-trivia over dhr Skaale: hij is naast politicus ook comedian, skydiver en buikdanser. Veel kijkplezier.