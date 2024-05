Het is sinds 7 oktober onrustig bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: demonstraties, bekladdingen, brandbrieven (met vertrouwelijke informatie) en serieuze lekkages over het conflict tussen Israël, Hamas en de Nederlandse betrokkenheid. Een uitgelekt memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waarin kritiek wordt geuit op Israël was voor MinBuZa Hanke Bruins Slot (CDA) de druppel en ze deed aangifte. Tegelijkertijd stelde ze een eigen onderzoek in. En dat heeft niets opgeleverd blijkt vandaag uit deze Kamerbrief; haar 'onderzoekshandelingen hebben niet geleid tot concrete bevindingen over wie er heeft gelekt'. Nou, dan moet het Openbaar ministerie (OM) het lek maar boven water krijgen, nietwaar. Wrong!