Bijschrift uit de ANP-beeldbank: "Ambtenaren protesteren tegen kabinetsstandpunt Gaza (12:02) - DEN HAAG (ANP) - Rijksambtenaren die ontevreden zijn over de Nederlandse positie in de oorlog tussen Israël en Hamas houden donderdagmiddag weer een stil protest. Net als vorige week zijn ze van plan om een sit-in (zitstaking) te houden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze vinden dat Nederland moet oproepen tot een permanent staakt-het-vuren. De ambtenaren hebben aangekondigd elke week te protesteren."

Huiswerkopdracht - Beantwoord de volgende vragen over deze foto:

- Is die mevrouw uiterst rechts een demonstrerende ambtenaar of staat ze op iemand te wachten?

- Hoeveel (niet spieken) ambtenaren demonstreerden vorige week op deze plek?

- Wat doet die baby (derde van links) daar?

- Reken uit: bij het Rijk werken 138.376 ambtenaren. Hoeveel procent daarvan zie je op de foto?