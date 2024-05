Was destijds heel grappig/verdrietig toen iedereen en z'n Francisco van Jole tussen het plaatsen van bloedgeile liftfoto's door alle profielfoto's op de socialen veranderde in die gratuite 'Je Suis Charlie'-crack. Goh wat was iedereen toch dapper, wat was iedereen toch Charlie, en de mensen die toen heel hard CHARLIEEEE riepen staan nu met de bek vooraan om iedereen te betichten van moslimhaat en islamofobie, want ach ja, die lui van Charlie hadden het er met terugwerkende kracht toch ook wel een beetje naar gemaakt. Tussendoor kregen we nog die gare Franse vlaggetjes, Belgische vlaggetjes, MeToo-logootjes en meer van die extreem gratiesjjjj deugneukerij. Welnu, er is er weer eentje. ALL EYES ON RAFAH.

Wat is het toch allemaal erg, ik zet die foto door op mijn Instagram zodat mijn 52 vriendinnen, oom Dik en die geile scharrel uit Chersonissos zien dat ik aan de juiste kant van de geschiedenis sta. Als reden voor de 'movement' schrijft de Qassam Brigade van de NPO (Funx) het volgende: "Het leger nam eerder deze maand officieel de macht over de stad, nadat ze al meerdere aanvallen hadden gepleegd. Deze week verergerde ze hun luchtaanvallen en schoot het leger op Palestijnse vluchtelingen in tenten. Dit resulteerde in een brand die voor de dood van zo'n veertig Palestijnen zorgde." ZO. Als je dan toch claimt dat 'het leger op Palestijnse vluchtelingen in tenten schoot' en dat 'resulteerde in een brand' moet je natuurlijk ook rekening houden met de Israëlische claim dat die aanval plaatsvond op 180 meter afstand van het tentenkamp met hun luchtmachts kleinste explosieve ladingen van 'slechts' 17 kilo per stuk, en de brand en onthoofding mogelijk veroorzaakt zijn door secundaire explosies van een Hamas-munitieopslag op zo'n 100 meter afstand van de IDF-aanval. Dát voldoet echter niet aan het narratief - en ach, waarom niet opschrijven 'duizenden mensen proberen te stad te ontvluchten maar dat lukt niet' terwijl er toch al 900.000 (volgens de VN zeker 800.000) zijn geëvacueerd en het net zich sluit om de laatste brigades van Hamas?

ENFIN, All Eyes on Rafah dus, hartstikke mooi, Sterre en Vlinder hebben weer een deug in een pakje boter geschopt, kunnen ze vanavond onder het genot van een flesje natuurwijn weer opscheppen dat ze behoren tot de humanitaire voorhoede.