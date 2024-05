Zit tot nu toe als volgt: Volgens Hamas zijn er "minstens 35 burgers" gedood door een Israëlische aanval nabij een tentenkamp, alsook bij de brand die daarna ontstond. De IDF erkent dat het die aanval uitgevoerd heeft en dat die brand daarna ontstond.

Volgens het Palestijnse Rode Kruis betreft het een tentenkamp in met “displaced persons’ tents near the United Nations headquarters northwest of Rafah,” asserting that the location was designated as a humanitarian zone by Israel."

In een reactie zegt de IDF: "The strike was carried out against legitimate targets under international law, through the use of precise munitions and on the basis of precise intelligence that indicated Hamas' use of the area. The IDF is aware of reports indicating that as a result of the strike and fire that was ignited several civilians in the area were harmed. The incident is under review."

De doelwitten waren twee hooggeplaatste Hamas-commandanten Yassin Rabia en Khaled Nagar, die allerhande kattenkwaad op hun naam zouden hebben staan.

Deze maand evacueerde Israël in 20 dagen zo'n 900.000 van de 1,3 miljoen burgers te Rafah naar humanitaire zones elders in Gaza. Maar dan moet je die vervolgens niet teveel bombarderen natuurlijk!

Update 09:33 - Zien we nu pas, maar er circuleren video's van o.a. een door het bombardement onthoofd kind.