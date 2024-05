We laten onze parlementaire patatbaliekoning Tom Staal in het weekend lekker buitenspelen bij Veronica. Meneer reisde stad en land af (de hoofdstad Papendrecht Leeuwarden hoooo Emmen Sittard Heerenveen Almelo Den Haag Londen Nijmegen Werkendam Eindhoven Alkmaar Enschede Volendam Dinxperlo Stratumseind enz.) voor de belangrijkste bijzaak van het leven: voetbal. En dan natuurlijk niet het voetbal zelf, maar de bijzaak van de bijzaak: de voetbalcultuur. Bier, frikandellen, paradijsvogels, de pet en de sjaal, de jongens in het zwart, de mooie meiden, de biergooiers, de bierdrinkers, de stickerplakkers, de kroegtijgers, de Rotterdammers, de Amsterdammers, de trainers, de iconen. Allemaal. TOMMMIIIIIEEEEE!