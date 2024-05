Eerste dag coalitieakkoord, eerste gebroken belofte: de zon ging helemaal niet schijnen. Nou ja, een klein beetje, maar het was nou niet bepaald de hardste zonnestraal ooit. De zon schijnt wel in het hartje van Caroline van der Plas, die toch maar mooi voor 3 miljoen euro een visser aan het huilen heeft gekregen. Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz leken dan weer wat minder enthousiast, net als Martin Bosma bij het horen van het woord EXTREEM-RECHTS. In het Stamcafé schijnt de zon altijd, dus onze vraag vanavond is: waar gaat u eigenlijk van stralen?