Gezelligheid in Rotterdam, omdat Feyenoord een prijs pakte. Het doelpunt van Paixao was gisteren genoeg om de dennenappel in 010 te houden en daar konden zelfs een volkomen onnodige rode kaart voor Minteh en fophef over een spandoek van Van Duin niets meer aan veranderen. Tijd dus voor de huldiging waarvoor de trouwste fans al uren bij het podium staan te wachten op de spelers die pas om 12:00 uur verschijnen voor de gebruikelijke bemoedigende woorden, vrolijk geschreeuw en gezamenlijk gezang. Op de bingokaart staan verder: fakkels, vuurwerk, confetti, You'll never walk alone, fans in een fontein, spelers die een beker aflebberen, een blije Aboutaleb en een jankverhaal in de media over een overleden diehard fan die het niet mee kan maken. En als het een beetje tegenzit: de mobiele eenheid, waterkanonnen, rellen, gesloopt straatmeubilair, laagvliegende bakstenen en volwassen mannen met een sjaal voor hun gezicht. Maar dat zal toch niet? Toch? Hoe dan ook: het is feest en iedereen kan aan het bier en dat maakt het sowieso een bovengemiddeld goede maandag. Lee, zing eens iets moois!

UPDATE: Geen paniek: Lee is er.