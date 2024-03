Sterven om de linie drie dagen lang in stand te houden voor een koningshuis dat drie weken voor de oorlog al naar Canada vlucht is tot daar aan toe, maar het moet wel een beetje lekker zitten allemaal. En zelfs dat was dus heel moeilijk, maar het eind komt in zicht. "Alle militairen krijgen nieuwe gevechtskleding uit het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). Na een uitgebreide testperiode gunt Defensie de opdracht aan Hexonia GmbH. (...) Het kledingsysteem vervangt de huidige gevechtskleding voor de Nederlandse krijgsmacht en de Belgische marine. De kleding wordt gedragen op de kazerne, operationeel en tijdens uitzendingen." Foto's na de breek!