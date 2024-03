Popcornnacht voor liefhebbers van DE FILM: de uitreiking van de Oscars. Ging een tijdje helemaal de verkeerde kant op qua kleurtjewijzen en wokificatie maar tegenwoordig lijkt het gelukkig weer om de kwaliteit te gaan. Meeste nominaties natuurlijk voor Oppenheimer (13 stuks), dat sowieso wel met Beste Film, Beste Regisseur (Nolan) en Mannelijke Hoofdrolspeler (Cillian Murphy) aan de haal lijkt te gaan. Beste Actrice denken we Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) want Margot Robbie (Barbie) kreeg gek genoeg geen nominatie. Dan nog wat speciale aandacht voor 'Best Documentary Feature' waar de huiveringwekkende oorlogsdocu 20 Days in Mariupol de favoriet is bij de bookies, en natuurlijk extrafrikandelspeciale aandacht voor ONZE in Dinteloord getogen Hoyte van Hoytema, de Nederlandse camerakoning die z'n Oscar natuurlijk al had moeten krijgen voor Interstellar (de beste film ooit). Livestream onder meer hierrr en tapijstream hierr en hierrr, en op uw tv te zien bij de zender FilmBox. Die freakshow met Winnie de Pooh heeft trouwens de Razzie ontvangen. Fijne nacht!